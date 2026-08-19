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Por Redacción Red43

Susto en una vivienda por un principio de incendio junto al caño de una salamandra

El fuego se inició en el sector del entretecho, donde pasaba el caño de una salamandra. Ocurrió este martes por la tarde en una casa de El Bolsón.
Por Redacción Red43

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Un principio de incendio se registró este martes por la tarde en una vivienda del barrio San José de El Bolsón. El fuego afectó el entretecho de la casa, en el sector donde atravesaba el caño de una salamandra. Los propietarios realizaron una primera intervención hasta la llegada de Bomberos Voluntarios.

 

El llamado fue recibido pasadas las 16:45 hs, informando sobre un principio de incendio en una vivienda ubicada sobre calle Costanera Norte.

 

Ante la situación, Bomberos Voluntarios de El Bolsón despachó un móvil hacia el lugar. Al arribar, el personal constató que el fuego se había iniciado en el entretecho de la vivienda, precisamente en la zona por donde pasaba el caño de la salamandra.

 

 

De acuerdo con la información brindada por Bomberos, los propietarios actuaron inicialmente para controlar la situación antes de la llegada del personal.

 

El fuego provocó daños estimados en aproximadamente un 5% de la vivienda, concentrados principalmente en el sector del entretecho afectado.

 

 

O.P.

 

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