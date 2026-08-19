Mérito y trayectoria: reconocieron a jóvenes estudiantes de la provincia

En el auditorio “Dr. Atilio Viglione” de la Legislatura se realizó un acto de reconocimiento a estudiantes destacados de la provincia: Mejor Promedio Educativo y Mérito a la Trayectoria Educativa, en el marco de la Ley VIII N° 156, que establece estas distinciones.

La ley otorga, por medio del Poder Ejecutivo, becas para los alumnos que decidan continuar con su formación académica.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Ignacio Torres, el vicegobernador Gustavo Menna, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cultura y Educación, diputada Sonia Cavagnini, el ministro de Ministerio de Educación del Chubut, José Luis Punta, legisladores provinciales, estudiantes y sus familias.

Como Mejores Promedios fueron reconocidos Tatiana De la Rosa (Escuela 741 de Madryn), Cielo Agustina Correa Ambrosino (Escuela 745 de Comodoro), Alejandra Melillan (Escuela 7705 de Rawson), Cristian Morales (Escuela 739 de Sarmiento), Guillermina Gauna Bartel (Escuela 713 de Esquel) y Huenu Paz Paredes Sacavino (Escuela 774 de Epuyén).

Por Mérito a la Trayectoria Educativa recibieron la distinción Micaela Ponce (Escuela 734 de El Hoyo), Iván Obreque (Escuela 7723 de Gan Gan), Malena Meloni Macedo (Escuela 779 de Corcovado), Gianella Posse (Escuela 7705 de Rawson), Bruno Santillán (Escuela 725 de Sarmiento) y Román Marcial Herrera (Escuela 723 de Comodoro).

Participaron los diputados del bloque Despierta Chubut Daniel Hollmann, María Andrea Aguilera, Sixto Bermejo, Bowman Leonardo, Fabián Gandon, Sandra Willatowski y Sergio Ongarato; por Arriba Chubut, Vanesa Abril y Juan Horacio Pais; Mariela Tamame por Chubut Unido y Andrea Toro por el PICH.

Además acompañaron funcionarios provinciales y la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa.