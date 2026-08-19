Incendio afectó un galpón y alcanzó parte del techo de una vivienda

Un incendio se registró este martes alrededor de las 11:30 en un galpón ubicado junto a una vivienda, en el callejón Paladino. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Hoyo trabajaron en el lugar para contener el fuego y evitar que se propagara hacia la casa.

Tras recibir el aviso, se realizó el toque de sirena y dos móviles salieron desde el cuartel. Al llegar, los bomberos encontraron el incendio avanzado en el galpón lindante a la vivienda.

El trabajo se concentró inicialmente en contener las llamas y proteger la casa ubicada junto al lugar donde se había iniciado el fuego.

El techo de la vivienda resultó afectado

Durante el operativo se constató que el fuego había alcanzado parte del techo de la vivienda. Por ese motivo, los bomberos realizaron tareas de remoción de chapas y escombros utilizando herramientas manuales. Una vez retirado el material afectado, continuaron con el enfriamiento del sector para evitar que quedaran puntos calientes que pudieran provocar una nueva propagación.

Luego de finalizar las tareas de extinción y control, los móviles regresaron al cuartel. En el lugar también trabajaron personal de Policía, Tránsito y Protección Civil de El Hoyo.

Recomendaciones para prevenir incendios

Desde Bomberos Voluntarios recordaron la importancia de realizar controles periódicos en los sistemas de calefacción, especialmente durante los meses de bajas temperaturas. Entre las recomendaciones se encuentra revisar y mantener limpias las chimeneas, ya que la acumulación de hollín puede favorecer un incendio. También se aconseja mantener materiales combustibles, ropa, muebles y leña alejados de estufas, salamandras y calefactores.

Además, es importante controlar el estado de los artefactos eléctricos, enchufes y prolongadores, evitando aquellos que presenten cables dañados, conexiones flojas o signos de sobrecalentamiento.

O.P.