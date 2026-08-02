¿Llega la nieve a Esquel? El SMN pronostica nevadas para la madrugada del domingo

Después de un sábado en el que la nieve apareció en La Hoya y también en el aeropuerto de Esquel, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el fenómeno podría llegar a la ciudad durante la madrugada de este domingo.

Según el pronóstico actualizado, hay entre un 40% y un 70% de probabilidad de nevadas fuertes durante las primeras horas del día. Para la mañana se esperan lluvias y nevadas, mientras que por la tarde podrían registrarse lluvias aisladas. Hacia la noche, el cielo permanecería mayormente nublado.

Durante este sábado, en el centro de Esquel solo se registraron lluvias leves, mientras que la nieve quedó concentrada en los sectores más altos. Incluso, las condiciones obligaron a cancelar el vuelo proveniente de Aeroparque y generaron complicaciones en La Hoya.

La temperatura oscilará entre los 3 °C y los 7 °C. Además, el SMN pronostica ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h durante la mañana.

Ahora resta esperar si el pronóstico se cumple y la nieve finalmente baja hasta la ciudad durante las próximas horas.