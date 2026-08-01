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01 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en Esquel

El impacto ocurrió en la intersección de Owen Jones y Avenida Alvear. Un Ford Fiesta y un Audi A3 quedaron con importantes daños materiales y el tránsito fue interrumpido en el sector.
Por Redacción Red43

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Un fuerte choque se registró este sábado por la tarde en la intersección de Owen Jones y Avenida Alvear, en Esquel, donde estuvieron involucrados un Ford Fiesta gris y un Audi A3 azul.

 

Por el impacto, intervino personal de emergencia y una ambulancia realizó traslados al Hospital Zonal de Esquel. Hasta el momento no se informó oficialmente la cantidad de personas asistidas ni su estado de salud.

 

Según se observa en las imágenes, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales. El Ford Fiesta quedó sobre el sector de la plazoleta, mientras que el Audi A3 terminó detenido sobre la avenida con daños en su parte delantera.

 

Personal policial trabajó en el lugar y realizó el corte preventivo del tránsito mientras se desarrollaba el operativo de asistencia y se retiraban los vehículos involucrados.

 

Hasta el momento no se informaron las circunstancias en las que se produjo la colisión. Las autoridades trabajan para establecer la mecánica del accidente.

 

 

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