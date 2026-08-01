Manejaba con 2,8 de alcohol en sangre y protagonizó un choque en cadena en Esquel

Un violento siniestro vial se registró este sábado por la noche sobre avenida Ameghino, entre Fontana y Pellegrini, en la ciudad de Esquel. El choque involucró a un taxi, un Peugeot y un Chevrolet Corsa, y obligó a un importante despliegue policial en el sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del taxi fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del impacto se produjo un choque en cadena que involucró a los tres vehículos. Las causas del siniestro son materia de investigación.

En el lugar trabajó personal de la Policía del Chubut, efectivos de la Comisaría Primera, Policía Científica y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que realizaron las pericias correspondientes y las actuaciones de rigor para determinar cómo ocurrió el hecho.

Hasta el momento no se brindó información oficial sobre personas lesionadas. La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el siniestro.

MA