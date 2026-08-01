La nieve complicó la llegada a Esquel y cancelaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas

Las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender la llegada del servicio aéreo proveniente de Aeroparque Jorge Newbery. Se trata del vuelo AR1818 de Aerolíneas Argentinas, que debía arribar este sábado a la ciudad.

El vuelo no pudo completar su operación debido a las condiciones meteorológicas registradas en la zona del aeropuerto, en una jornada donde comenzaron a presentarse nevadas en distintos sectores.

Durante la tarde también se registraron nuevas precipitaciones níveas en el sector cordillerano, con presencia de nieve en el centro de esquí La Hoya, mientras que en la zona urbana de Esquel las condiciones fueron más leves.

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado para este sábado probabilidad de lluvias y nevadas hacia la tarde y noche, además de ráfagas de viento que podían alcanzar los 59 km/h.

Hasta el momento no se informó una nueva programación para el vuelo afectado. La continuidad de las operaciones dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

MA