Provincia realizará jornadas de Verificación Técnica Obligatoria para transporte de carga y pasajeros en la zona cordillerana



El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, informa que durante el mes de agosto se realizarán jornadas de Verificación Técnica Obligatoria (RTO) en la zona cordillerana, destinadas a vehículos de transporte de carga y de pasajeros.

El objetivo de estas jornadas es facilitar el acceso al control técnico obligatorio para transportistas de la región, contribuyendo a garantizar condiciones de seguridad en la circulación y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte.

De acuerdo al cronograma previsto, la atención se realizará el 6 de agosto en Lago Puelo, en el Corralón Municipal, mientras que en la ciudad de Esquel las verificaciones se llevarán a cabo los días 7 y 8 de agosto en el Taller Jacobsen.

Los interesados deberán solicitar turno previamente a través del asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466, donde recibirán la información necesaria para completar la gestión.

Desde el organismo provincial se recuerda la importancia de contar con la Revisión Técnica Obligatoria vigente, requisito fundamental para la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros en todo el territorio.

MA