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01 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El viento complicó la jornada en La Hoya: evacuaron a quienes estaban en el cerro

Tras las nevadas registradas durante la jornada, el viento tomó protagonismo y obligó a implementar medidas preventivas para resguardar a quienes estaban en el cerro.
Por Redacción Red43

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El centro de esquí La Hoya registró complicaciones durante la jornada de este sábado debido a las intensas ráfagas de viento que afectan a la zona cordillerana. Según la información disponible, se realizó una evacuación de visitantes del complejo y actualmente solo se encuentra operativa una de las aerosillas.

 

Las condiciones meteorológicas generaron dificultades en el funcionamiento habitual del centro de esquí, mientras el personal trabajó para retirar a las personas que se encontraban en la montaña.

 

La jornada estuvo marcada por fuertes ráfagas en la zona de Esquel y alrededores, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional anticipara probabilidad de lluvias y nevadas durante la tarde y noche, además de vientos con ráfagas que podían superar los 50 km/h.

 

Durante las últimas horas comenzaron a circular imágenes y videos desde La Hoya donde se observa la presencia de nieve y las condiciones adversas provocadas por el viento.

 

El centro de esquí había iniciado agosto con buenas condiciones de nieve y una ampliación del horario de funcionamiento, con apertura diaria de 9:30 a 17 horas y distintas pistas habilitadas para esquiadores y visitantes.

 

 

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