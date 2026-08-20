Noche violenta en Esquel: un herido de gravedad y tres allanamientos

Un hombre permanece en terapia intensiva tras una agresión en Esquel cuya investigación continúa el día de hoy, en búsqueda del arma utilizada y armas de fuego que los testigos dicen haber escuchado en el momento de la contienda.

La Oficial Carolina Pauli brindó detalles sobre el hecho ocurrido ayer miércoles en la ciudad. "a plena luz del día, se toma intervención en razón de que algunas personas habían llamado al centro de monitoreo informaban que se escuchaban algunas detonaciones de armas de fuego, presuntamente en la zona del barrio Matadero", relató.

Minutos después, "un llamado al 101 donde se solicita la presencia de una ambulancia en lo que es la calle Perito Moreno y Pasaje Santa Cruz".

Al llegar, el personal policial verificó "que había una persona masculina, mayor de edad, aproximadamente unos 28 años, que se encontraba enfrente de una vivienda donde había logrado llegar para solicitar asistencia médica".



"Esta persona presentaba algunas lesiones en lo que se veía en la zona del tórax", detalló Pauli. La víctima fue trasladada al Hospital Zonal. "Allí posteriormente nosotros tomamos conocimiento que fue intervenido quirúrgicamente. Se nos confirma que presentaba lesiones de arma blanca, tanto en la zona del tórax y en la zona de la espalda".



"Allí permanece internado al día de hoy. Continúa internado en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Al menos es lo que nos han informado. Su estado es crítico", indicó la Oficial.

La esposa de la víctima denunció que en la vivienda familiar, ubicada en la zona del Matadero y a unos 600 metros del lugar del hallazgo, "se habrían efectuado algunos disparos de arma de fuego contra su vivienda, o al menos eso es lo que ella refiere. Unos ruidos, sonidos que parecían o le presumían que eran disparos de arma de fuego. Y que en razón de esto su esposo habría salido en persecución de quienes podrían haber sido estas personas".

Con esos datos se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. "Se logra requerir al juez interviniente unas medidas de allanamiento que fueron llevadas a cabo. Se realizaron tres allanamientos. Fueron realizados aproximadamente a las once y media de la noche donde se procedió a la detención de dos personas mayores de edad, sexo masculino".

"Estas personas quedaron detenidas para realizar algunas diligencias respecto a la identificación, algunas medidas de inspección médica que tenían que realizarse, imputación respecto a las lesiones provocadas hacia la víctima. Y bueno, posteriormente ya finalizadas todas estas medidas recuperan la libertad. No obstante esto, quedan vinculadas sobre el hecho y continúa la investigación de la causa", explicó Pauli.

Sobre el vínculo entre las partes, señaló: "Tanto victimario como víctima efectivamente tienen antecedentes, tanto policiales, es decir que son conocidos en el ámbito policial, y antecedentes judiciales. Ambas personas, digamos, lo que es victimarios y víctimas, también con algunas causas en trámite respecto a la justicia".



"Lo que se está tratando de determinar es que habría entre estas dos personas, tanto víctimas como victimarios, habría unos antecedentes de disputas previas y bueno, es lo que estamos determinando que pudo haber llevado en esta ocasión puntual el hecho que se suscitó el día de ayer".

En los allanamientos "no se logró ubicar armas de fuego en ninguno de los tres domicilios. No se logró secuestrar armas blancas con manchas hemáticas que es lo que podrían presumir la utilización".

Por ello, "en el día de hoy realizar un rastrillaje en todo el sector que pueda llegar a determinar la existencia de las armas blancas. Estamos hablando de presuntamente tres personas. Hay una tercera persona que el día de ayer no pudo ser ubicada en ninguno de los domicilios, pero persiste su orden de detención".

Pauli confirmó que la víctima "continúa internado en terapia intensiva, estado reservado y está con una asistencia mecánica respiratoria".

SL