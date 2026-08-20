El Hoyo festeja sus 73 años y hay $3.500.000 en juego

20 de Agosto de 2026
comarca-andina |
El Hoyo se prepara para celebrar su 73 aniversario con un bingo que repartirá $3.500.000 en premios. La propuesta será el sábado 5 de septiembre y tendrá un valor de $10.000 por cartón, con una modalidad de doble chance.
Tres premios en juego
El Bingo aniversario de El Hoyo contempla tres instancias de premios:
- Primera línea: $500.000
- Segunda línea: $1.000.000
- Bingo: $2.000.000
La propuesta ofrece además dos cartones por bingo.
Dónde comprar los cartones
Los cartones pueden adquirirse en distintos puntos de El Hoyo.
- En la Mesa de Entradas de la Municipalidad de El Hoyo, la venta se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30.
- En la Oficina de Turismo de El Hoyo, de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados y domingos de 9 a 20.
El bingo forma parte de las actividades previstas por el 73 aniversario de El Hoyo, que tendrá su celebración el sábado 5 de septiembre.
O.P.
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