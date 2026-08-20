El Hoyo festeja sus 73 años y hay $3.500.000 en juego

El Hoyo se prepara para celebrar su 73 aniversario con un bingo que repartirá $3.500.000 en premios. La propuesta será el sábado 5 de septiembre y tendrá un valor de $10.000 por cartón, con una modalidad de doble chance.

Tres premios en juego

El Bingo aniversario de El Hoyo contempla tres instancias de premios:

Primera línea: $500.000

Segunda línea: $1.000.000

Bingo: $2.000.000

La propuesta ofrece además dos cartones por bingo.

Dónde comprar los cartones

Los cartones pueden adquirirse en distintos puntos de El Hoyo.

En la Mesa de Entradas de la Municipalidad de El Hoyo , la venta se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30.

, la venta se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30. En la Oficina de Turismo de El Hoyo, de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados y domingos de 9 a 20.

El bingo forma parte de las actividades previstas por el 73 aniversario de El Hoyo, que tendrá su celebración el sábado 5 de septiembre.

O.P.