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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Hoyo festeja sus 73 años y hay $3.500.000 en juego

El aniversario se celebrará el sábado 5 de septiembre con un bingo que tendrá tres instancias de premios. Los cartones ya están a la venta y cuestan $10.000.
Por Redacción Red43

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El Hoyo se prepara para celebrar su 73 aniversario con un bingo que repartirá $3.500.000 en premios. La propuesta será el sábado 5 de septiembre y tendrá un valor de $10.000 por cartón, con una modalidad de doble chance.

 

Tres premios en juego

El Bingo aniversario de El Hoyo contempla tres instancias de premios:

 

  • Primera línea: $500.000
  • Segunda línea: $1.000.000
  • Bingo: $2.000.000

 

La propuesta ofrece además dos cartones por bingo.

 

Dónde comprar los cartones

Los cartones pueden adquirirse en distintos puntos de El Hoyo.

 

  • En la Mesa de Entradas de la Municipalidad de El Hoyo, la venta se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30.
  • En la Oficina de Turismo de El Hoyo, de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados y domingos de 9 a 20.

El bingo forma parte de las actividades previstas por el 73 aniversario de El Hoyo, que tendrá su celebración el sábado 5 de septiembre.

 

 

O.P.

 

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