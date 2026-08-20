Turismo: continúa la capacitación a prestadores de Trevelin y Parajes

La Municipalidad de Trevelin, a través de la Secretaría de Turismo, avanza con el programa de capacitaciones para prestadores locales.

La propuesta es financiada por la gestión del intendente Héctor Ingram y contempla cuatro etapas durante el presente año.

Se anunció el inicio de la segunda etapa, dictada por Graciela Gallo y Alan Plummer.



Graciela Gallo es docente de la UBA, Magíster en CTS y Desarrollo Sostenible y comunicadora especialista en turismo rural que desde hace varios años asesora a prestadores turísticos de la región.



Alan Plummer es contador y Magíster en Economía y Desarrollo Industrial por la UNGS. Es especialista en desarrollo emprendedor, gestión de pymes y políticas productivas, con 20 años de experiencia acompañando proyectos productivos y ecosistemas emprendedores en distintas regiones del país.

Cronograma de la segunda etapa

En Aldea Escolar, el lunes 24 a las 9:00 horas Graciela Gallo brindará el taller "Calidad Turística y Estrategias de Comercialización", destinado a prestadores de ese paraje y del sector de chacras.

Ese mismo lunes, desde las 15:00 horas en el Salón Blanco del Museo Molino Andes, se desarrollará el curso "Gestión Estratégica, Números del negocio y distribución de roles". Estará a cargo de Graciela Gallo y Alan Plummer y está abierto a emprendedores turísticos de Trevelin y sus Parajes.

El martes 25 a las 16:00 horas, en el Centro Comunitario de Lago Rosario, Graciela Gallo dictará "Calidad Turística y estrategias de comercialización" para emprendedores de la comunidad Ancestral de Lago Rosario y Sierra Colorada.

Para cerrar esta etapa, el miércoles 26 a las 18:00 horas se realizará el curso "Calidad Turística y Estrategias de Comercialización" en el Centro Comunitario de Los Cipreses. Está dirigido a prestadores ubicados a lo largo de la ruta nacional 259 y en Los Cipreses.