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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Este viernes sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Esquel

Entre otros puntos, se tratarán convenios de trabajo, programas de ayuda a afiliados de PAMI y declaraciones de interés Municipal de distintas propuestas.
Por Redacción Red43

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Mañana viernes 21 de agosto, se realizará una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Esquel.

 

Allí, se tratará la ratificación de 2 convenios con la Secretaría de Trabajo para capacitaciones en "Instalaciones Domiciliarias" y "Formación en Costura y Economía Circular".
También ingresan 3 expedientes para declarar de utilidad pública la red de gas natural en los barrios Siprosalud III, Cañadón de Borquez y Badén Alto II.Proyectos y Despachos destacados:

 

Se planteará la creación del "Programa Municipal de Ayuda a afiliados de PAMI para gastos de prestaciones médicas", varios planes especiales de pago y eximiciones de impuestos.

 

También se plantearán las declaraciones de Interés Municipal para: Taller de RCP, la película "Paranoias: Los Archivos Perdidos del Dr. Romanoski", la "Cuarta Corrida de la Mujer", los "100 años de la Escuela 112" y el programa de la UNPSJB "Bosques Nativos, Patrimonio de la Humanidad".

 

 

 

 

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