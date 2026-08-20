Este viernes sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Esquel

Mañana viernes 21 de agosto, se realizará una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Esquel.

Allí, se tratará la ratificación de 2 convenios con la Secretaría de Trabajo para capacitaciones en "Instalaciones Domiciliarias" y "Formación en Costura y Economía Circular".

También ingresan 3 expedientes para declarar de utilidad pública la red de gas natural en los barrios Siprosalud III, Cañadón de Borquez y Badén Alto II.Proyectos y Despachos destacados:

Se planteará la creación del "Programa Municipal de Ayuda a afiliados de PAMI para gastos de prestaciones médicas", varios planes especiales de pago y eximiciones de impuestos.

También se plantearán las declaraciones de Interés Municipal para: Taller de RCP, la película "Paranoias: Los Archivos Perdidos del Dr. Romanoski", la "Cuarta Corrida de la Mujer", los "100 años de la Escuela 112" y el programa de la UNPSJB "Bosques Nativos, Patrimonio de la Humanidad".