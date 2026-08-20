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Por Redacción Red43

Operaron de urgencia a un hombre herido en Esquel: Investigan las causas

El hecho ocurrió en horas de la tarde noche de ayer miércoles.
Por Redacción Red43

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En el día de ayer, operaron de urgencia a un hombre herido en Esquel. 

 

 

En la tarde del miércoles se dio intervención por un hombre que resultó herido en un violento hecho.

 

 

Por la gravedad de las lesiones, fue trasladado e intervenido de urgencia durante la misma noche en el Hospital Zonal de Esquel.

 

 

En el hecho se investiga en qué circunstancias ocurrió y con qué tipo de arma fue impactado.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de la autoridad judicial correspondiente. La Unidad Regional investiga en base a testimonios y lo que la victima logró explicar previo a su intervención médica.

 

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