Se inauguró en la Legislatura la muestra “Icónicas”: una mirada a la mujer galesa a través del arte

Este miércoles en el hall principal “Dr. Hebe Corchuelo Blasco” de la Legislatura del Chubut se llevó adelante la inauguración de la muestra artística “Icónicas”: una mirada a la mujer galesa a través del arte. Contó con la presencia del diputado del bloque Despierta Chubut Fabián Gandón, familiares de la autora y un grupo de mujeres descendientes de galeses. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 11 de septiembre, de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

En ese sentido, el diputado Gandón (Despierta Chubut) destacó la importancia de continuar impulsando una Legislatura abierta a la comunidad y valoró el trabajo de la artista por contribuir a visibilizar, preservar y difundir parte de la historia y el patrimonio cultural del Chubut.

“Estamos muy contentos de poder formar parte de alguna manera de este tipo de intervenciones en nuestra Legislatura, ya que se les da el lugar a los artistas de la provincia para visualizar su arte”, expresó.

El importante rol de las mujeres

Por su parte, la artista Marcela Aragonés explicó que “la muestra establece un vínculo entre las técnicas gráficas, plásticas y textiles y el trabajo artesanal desarrollado históricamente por las mujeres galesas”.

Y agregó que “a través de tintas, hilos, tejidos, costuras y distintas tramas, se buscó representar el esfuerzo, la dedicación y el rol fundamental que tuvieron aquellas mujeres en el sostenimiento de sus familias, las capillas y las comunidades”.

Asimismo, señaló especialmente el papel de las mujeres como “hacedoras” y sostenes de la comunidad, responsables de preservar tradiciones, transmitir saberes y acompañar la construcción y conservación de espacios que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

“Icónicas” propone “un diálogo entre memoria, territorio, identidad y experiencias femeninas atravesadas por el trabajo cotidiano y la construcción de comunidad”.

La exposición se suma a las distintas propuestas culturales impulsadas por la actual gestión, en el marco de la política de apertura de la Casa de las Leyes a la comunidad y de promoción del arte y la cultura provincial.

R.G