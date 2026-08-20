Por la puerta: así se escapó un preso en Trelew

Un interno del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew se fugó durante las últimas horas del miércoles y es intensamente buscado por la Policía, que puso en marcha un amplio operativo en los alrededores del establecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, el recluso sería de apellido Quiroga y habría logrado salir del penal por el acceso principal. Las circunstancias en las que consiguió abandonar las instalaciones todavía son investigadas por las autoridades.

Según los datos preliminares, al momento de la fuga el efectivo policial que se encontraba apostado en el portón de ingreso estaría utilizando su teléfono celular.

La ausencia del preso fue advertida aproximadamente 30 minutos después. El faltante quedó en evidencia cuando se realizó el conteo habitual de las personas alojadas en el IPP y se constató que uno de los internos no se encontraba en el lugar.

A partir de esa situación, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes permitieron confirmar que el recluso había abandonado las instalaciones.

El prófugo fue recapturado durante esta mañana.

SL