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Por Redacción Red43

Con 120 asistentes inició el nuevo curso de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas

La capacitación busca brindar herramientas técnicas para la formación laboral en el rubro eléctrico, con una fuerte demanda en la comunidad.
Por Redacción Red43

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Con 120 asistentes inició el nuevo curso de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas.

 

Como parte del trabajo articulado entre la Cooperativa 16 de Octubre Ltda., la Universidad Nacional de la Patagonia y la Municipalidad de Esquel, se dio inicio a una nueva edición del curso de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas.

 

El primer encuentro se realizó con un total de 120 asistentes y forma parte de la propuesta de la Diplomatura que articulan estas instituciones.

 

La capacitación busca brindar herramientas técnicas para la formación laboral en el rubro eléctrico, con una fuerte demanda en la comunidad.

 

SL

 

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