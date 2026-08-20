¿Qué es Luma? La nueva herramienta que estará disponible las 24 horas

Luma es el nuevo asistente virtual de GIRSU que la Municipalidad de Esquel puso en funcionamiento para responder consultas y recibir reclamos de los vecinos durante las 24 horas. La herramienta busca centralizar en un solo sistema la información vinculada a la gestión de residuos y mejorar la comunicación con la comunidad.



A través de Luma, los vecinos podrán realizar consultas sobre separación de residuos, días y horarios de recolección, recorridos de los camiones, puntos limpios y disposición de distintos tipos de residuos.



También podrán utilizarla para realizar reclamos vinculados al servicio, como inconvenientes con la recolección o la presencia de microbasurales.



Una de las principales características de Luma es que estará disponible durante todo el día. El sistema puede recibir una consulta o un reclamo a cualquier hora, incluso durante la madrugada. Además, evacua dudas e informa, según explicó Gustavo Tenuto, director de Modernización del Estado de la Municipalidad de Esquel.



En el caso de los reclamos que requieren intervención del personal municipal, estos serán atendidos durante los horarios laborales correspondientes.

¿Cómo se pueden hacer los reclamos?



Luma permitirá realizar reclamos incorporando distintos elementos, como fotografías, videos y geolocalización. Toda esa información quedará registrada en el sistema.



El vecino podrá luego consultar qué ocurrió con su pedido. Luma podrá informar si el reclamo se encuentra pendiente, en proceso o resuelto, y también transmitir la respuesta elaborada por el área municipal.



De esta manera, el sistema busca evitar que los vecinos tengan que realizar reiteradas consultas por distintos canales para conocer qué ocurrió con un reclamo.



La herramienta no estará destinada únicamente a responder a los vecinos. También permitirá al área de GIRSU reunir información y generar estadísticas sobre las consultas y reclamos.



Esto permitirá conocer cuáles son los problemas más frecuentes, cuánto tiempo lleva resolverlos y qué tipo de pedidos realizan los vecinos con mayor frecuencia.



Según explicaron desde el Municipio, la intención es utilizar esa información para mejorar el funcionamiento del servicio y la planificación del área.



Actualmente, Luma funciona principalmente a partir de respuestas programadas para determinadas preguntas. Sin embargo, desde Modernización explicaron que están trabajando en un sistema de inteligencia artificial que permitirá ampliar sus capacidades.



La expectativa es que, en aproximadamente seis meses, pueda reconocer mejor las palabras utilizadas por los vecinos, comprender el sentido de las consultas y mantener conversaciones de manera más natural.