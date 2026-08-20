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Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

El SMN anticipa una máxima de 8°C y una mínima de 3°C para este jueves 20. La probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde, cuando podría alcanzar entre el 40% y el 70%.
Por Redacción Red43

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Este jueves 20 de agosto, Esquel tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 3°C y los 8°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

 

Durante la mañana se esperan alrededor de 6°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. Por la tarde, la temperatura llegará a los 8°C y aumentará la posibilidad de lluvias, con valores de entre 40% y 70%.

 

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 3°C y la probabilidad de precipitaciones volverá a ubicarse entre el 0% y el 10%.

 

En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. Durante la madrugada también se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

 

 

 

R.G

 

 

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