Pronóstico en Esquel: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, Esquel tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 3°C y los 8°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se esperan alrededor de 6°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. Por la tarde, la temperatura llegará a los 8°C y aumentará la posibilidad de lluvias, con valores de entre 40% y 70%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 3°C y la probabilidad de precipitaciones volverá a ubicarse entre el 0% y el 10%.

En cuanto al viento, durante la madrugada y la mañana se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h. Durante la madrugada también se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

R.G