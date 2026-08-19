Frío y viento: así estará el tiempo este miércoles en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 19 en Esquel una jornada fría, con una temperatura mínima de 1°C y una máxima que alcanzará los 9°C.

Durante la madrugada se esperan alrededor de 4°C, mientras que por la mañana la temperatura descenderá hasta 1°C. Hacia la tarde se registrará el momento más cálido del día, con unos 9°C, y durante la noche volverá a bajar hasta los 4°C.

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% por la noche.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde y la noche.

R.G