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Por Redacción Red43

Frío y viento: así estará el tiempo este miércoles en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas entre 1°C y 9°C, probabilidad de precipitaciones y vientos del oeste que podrían intensificarse durante la tarde y la noche.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este miércoles 19 en Esquel una jornada fría, con una temperatura mínima de 1°C y una máxima que alcanzará los 9°C.

 

Durante la madrugada se esperan alrededor de 4°C, mientras que por la mañana la temperatura descenderá hasta 1°C. Hacia la tarde se registrará el momento más cálido del día, con unos 9°C, y durante la noche volverá a bajar hasta los 4°C.

 

La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% por la noche.

 

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde y la noche.

 

 

 

R.G

 

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