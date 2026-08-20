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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: Iban a dar un golpe millonario en una joyería, pero el dueño reaccionó a los tiros

El violento episodio terminó con un delincuente muerto en el lugar y dos prófugos intensamente buscados por la Policía.
Por Redacción Red43

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Un intento de asalto se registró este jueves por la mañana en las instalaciones de la Joyería Patagonia, ubicada sobre la calle 25 de Mayo, entre Pellegrini y A. P. Bell en Trelew. El hecho ocurrió minutos después de las 9:00, cuando el local ya se encontraba abierto al público y el propietario comenzaba su jornada.

 

Según las primeras actuaciones policiales, tres personas ingresaron armadas al comercio con el propósito de cometer un robo. Ante esta situación, el comerciante empleó un arma de fuego para repeler a los sospechosos, originándose un enfrentamiento dentro del salón de ventas.

 

 

Un fallecido y dos personas prófugas

 

 

Como consecuencia de los disparos, uno de los presuntos asaltantes —un hombre de entre 20 y 30 años— recibió un impacto de bala en el rostro y falleció dentro del establecimiento.

 

Los otros dos sospechosos escaparon del lugar a pie. La Policía del Chubut desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones para dar con el paradero de ambos.

 

 

Actuación judicial e hipótesis preliminar

 

 

El fiscal general Gustavo Núñez se hizo presente en el lugar y señaló que los indicios preliminares orientan la causa hacia un caso de presunta legítima defensa por parte del comerciante. No obstante, indicó que las conclusiones definitivas dependerán de los peritajes balísticos y de las declaraciones testimoniales.

 

El comerciante permaneció en el interior del inmueble bajo resguardo policial, donde prestó su primera declaración y recibió asistencia.

 

 

Peritajes y corte de tránsito en la zona

 

 

El sector céntrico permanece vallado y con el tránsito interrumpido para permitir el trabajo de la Policía Científica, la División Policía de Investigaciones (DPI), la sección Canes y autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

 

Los peritos analizan los registros de las cámaras de seguridad del comercio y de los locales linderos con el objetivo de determinar la secuencia del hecho, la dirección de fuga de los prófugos y si existió un vehículo de apoyo en las inmediaciones.

 

 

Foto: Jornada

 

A.M.D

 

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