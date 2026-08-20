Anses abrió la segunda convocatoria de las Becas Progresar: requisitos y fechas límite para no quedarse afuera

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Capital Humano habilitaron la segunda convocatoria del año para las Becas Progresar. Esta nueva instancia está pensada para aquellos estudiantes que no llegaron a anotarse en la primera etapa y necesitan el respaldo económico para continuar sus estudios. El monto mensual asignado es de $35.000 por alumno, de los cuales se cobra el 80% cada mes y el 20% acumulado restante se liquida una vez acreditada la regularidad académica.

Fechas límite y requisitos para nivel secundario

La línea Progresar Obligatorio, destinada a alumnos de colegios secundarios, mantendrá su inscripción abierta hasta el viernes 4 de septiembre. Está dirigida a jóvenes de entre 16 y 24 años inclusive que sean alumnos regulares en una institución educativa.

Para acceder, los ingresos del grupo familiar no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, se solicita contar con el esquema de vacunación completo o en curso, ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con dos años de residencia legal, y participar de las actividades complementarias que fije el programa.

Plazos y condiciones para el nivel superior y enfermería

Por su parte, la línea Progresar Superior comprende a estudiantes de carreras terciarias, universitarias y de Enfermería. En este caso, el período de inscripción finaliza el 11 de septiembre. Quienes ingresen en este tramo cobrarán un total de seis cuotas mensuales.

Los límites de edad varían según la situación académica: se exige tener entre 17 y 24 años para ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y no rige límite de edad para quienes cursen la carrera de Enfermería. Entre las condiciones se mantiene el tope de ingresos familiares menor a tres salarios mínimos, haber terminado el secundario sin adeudar materias previas y estar cursando en instituciones de gestión estatal o privadas autorizadas.

Cómo realizar la inscripción por internet

El trámite es completamente virtual y se realiza a través de la plataforma web oficial de Progresar. El solicitante debe contar con una cuenta activa en Mi Argentina, seleccionar la línea de beca correspondiente e iniciar sesión con su número de CUIL y contraseña.

Una vez adentro del sistema, se deben verificar los datos personales, responder la encuesta socioeconómica y completar la información académica sobre la carrera o colegio. En el caso de personas con discapacidad o refugiadas mayores de 24 años, la plataforma solicitará adjuntar de forma digital el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la constancia emitida por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) antes de enviar el formulario definitivo.

A.M.D