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20 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Accidente de tránsito en avenidas Perón y Alvear

Ocurrió este mediodía en la concurrida esquina de Esquel. Intervienen efectivos de la Seccional Segunda y personal del Hospital Zonal. 
Por Redacción Red43

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Un accidente de tránsito se produjo este mediodía en la intersección de avenida Presidente Perón y Alvear, en la ciudad de Esquel.

 

En el lugar intervienen efectivos de la Seccional Segunda de Policía para coordinar las actuaciones correspondientes y organizar la circulación vehicular en el sector.

 

Asimismo, se hizo presente una ambulancia con personal de salud del Hospital Zonal de Esquel para brindar asistencia médica en el lugar.

 

Por el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre el estado de salud de las personas involucradas.

 

 

 

 

 

 

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