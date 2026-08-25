Esquel perdió ante Mendoza y hoy busca recuperarse ante Corrientes

La Selección Mayor de Esquel no pudo ante Mendoza en su debut en el Torneo Argentino de Selecciones A 2026 y perdió 3-1 en el Club Hércules de Corrientes.

El conjunto esquelense tuvo enfrente al vigente campeón nacional, que mostró paciencia y efectividad para quedarse con los puntos en el inicio del certamen.

El partido se mantuvo sin goles durante la primera mitad. Mendoza logró abrir el marcador en el comienzo del segundo tiempo luego de una jugada colectiva que terminó con Juan Cruz March empujando la pelota para establecer el 1-0.

Esquel salió en busca del empate y Mendoza aprovechó los espacios. La Gata Fernández apareció con una gran definición para ampliar la diferencia y poner el 2-0.

Con el control de la pelota, Mendoza volvió a golpear y llegó al tercero por intermedio de Piozzini, quien después de una pisada dentro del área sacó un remate para establecer el 3-0.

Sobre el cierre, Esquel consiguió descontar. Luego de un tiro libre ejecutado por Pichiñán, Nicolás Venica tomó el rebote y marcó el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Esquel comenzó su participación en el Grupo A sin puntos y este martes tendrá la posibilidad de recuperarse.

Esquel enfrenta a Corrientes Capital

Este martes desde las 21:30, la Selección de Esquel volverá a jugar por la segunda fecha de la fase de grupos. El rival será Corrientes Capital, que llega al encuentro después de vencer 6-4 a Mar Chiquita en la primera jornada.

El partido se disputará en el Club Hércules de Corrientes y será una nueva oportunidad para el seleccionado esquelense de sumar sus primeros puntos en el certamen.

En el torneo, cada victoria otorga dos puntos, mientras que un empate suma una unidad. Por eso, un triunfo le permitiría a Esquel meterse de lleno en la pelea por la clasificación dentro del Grupo A.

Cómo ver el partido de Esquel

El encuentro entre Esquel y Corrientes Capital comenzará a las 21:30 de este martes y podrá seguirse a través de la transmisión oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón en su canal de YouTube.

CAFS Argentina Futsal – YouTube

Esquel cerrará su participación en la fase de grupos este miércoles, cuando enfrente a Mar Chiquita.

A.M.D