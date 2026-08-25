La F1, en el ojo de la tormenta por Colapinto: ganó la votación y no recibió el premio

La Fórmula 1 quedó nuevamente en el centro de la polémica por una situación relacionada con Franco Colapinto. El piloto argentino había sido el más votado por el público en la elección del mejor sobrepaso de julio, pero el premio terminó en manos de Max Verstappen.

La maniobra de Colapinto, un doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Bélgica, había reunido el 56% de las preferencias en la votación oficial de la categoría. Verstappen había quedado segundo, con el 37%, por su sobrepaso sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría.

Más atrás habían quedado Lawson, por una maniobra sobre Oscar Piastri y Arvid Lindblad en Silverstone, y Hamilton, por un adelantamiento sobre Lindblad en Hungaroring, ambos con el 3%. Otra maniobra de Verstappen sobre Isack Hadjar había recibido el 1%.

Sin embargo, cuando la Fórmula 1 anunció oficialmente al ganador, el reconocimiento fue para Verstappen.

La votación que ganó Colapinto

El adelantamiento de Colapinto ocurrió en la vuelta 31 de las 44 disputadas en Spa-Francorchamps. El argentino circulaba en la duodécima posición cuando aprovechó la pelea entre Gasly y Lawson después de la secuencia de Eau-Rouge.

Con la succión del auto que llevaba delante y la energía eléctrica que había reservado durante varias vueltas, Colapinto se lanzó por el sector interno y consiguió superar a los dos pilotos antes de la chicana.

La maniobra le permitió avanzar hasta la zona de puntos y fue seleccionada posteriormente entre las candidatas al premio “Overtake of the Month”.

El resultado de la votación de los fanáticos mostró una diferencia considerable a favor del argentino. Colapinto obtuvo el 56%, mientras que Verstappen alcanzó el 37%.

La propia Fórmula 1, sin embargo, explica que el premio es otorgado mediante la participación de los aficionados y un panel de expertos. El problema es que la categoría no especifica qué peso tiene ese panel en el resultado final ni quiénes son los especialistas que participan de la elección.

Finalmente, Verstappen fue anunciado como ganador y recibió el reconocimiento durante el evento realizado en Zandvoort.

La situación generó sorpresa entre los seguidores de Colapinto, especialmente por la diferencia entre el resultado de la votación pública y el ganador anunciado posteriormente.

La sanción a Colapinto que también generó polémica

La controversia por el premio se conoció en medio de otro episodio que tuvo al argentino como protagonista durante el Gran Premio de los Países Bajos.

Colapinto recibió una sanción durante la carrera luego de que los comisarios determinaran que había infringido las banderas amarillas durante el accidente protagonizado por Verstappen.

El episodio ocurrió en el primer giro. Mientras Colapinto intentaba superar a Yuki Tsunoda, el Red Bull de Verstappen quedó cruzado sobre la pista después de su accidente.

El argentino logró evitar el impacto, pero los comisarios investigaron la maniobra y determinaron que había infringido las indicaciones de bandera amarilla. Una situación similar había involucrado también a Arvid Lindblad.

La sanción terminó condicionando la carrera de Colapinto, que había comenzado con buenas posibilidades después de ganar posiciones en las primeras curvas.

La FIA salió a responder por el acoso a los comisarios

Después de las sanciones aplicadas durante el Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de ataques y hostigamiento en redes sociales.

Ante esa situación, el máximo organismo del automovilismo publicó un comunicado para repudiar las agresiones y pidió responsabilidad a los fanáticos.

“Después del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abusos en línea tras aplicar sanciones deportivas de acuerdo con las regulaciones de la FIA”, señaló el organismo.

La FIA también sostuvo que el desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero remarcó que eso “nunca debe justificar amenazas o ataques personales”.

El organismo pidió además que todos los involucrados en la Fórmula 1 se comporten con respeto y responsabilidad tanto en las redes sociales como fuera de ellas.

Así, entre las sanciones aplicadas en Zandvoort y la polémica por el premio al mejor sobrepaso de julio, Colapinto volvió a quedar en el centro de la discusión alrededor de la Fórmula 1. En el caso del reconocimiento, el dato que alimentó el cuestionamiento es concreto: el argentino obtuvo la mayoría de los votos del público, pero el premio terminó siendo entregado a Verstappen.







A.M.D