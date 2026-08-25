Chubut: Turismo capacitará a prestadores para mejorar su presencia en redes sociales

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut invita a prestadores de servicios turísticos de toda la provincia a participar del taller de capacitación virtual “Turismo en Redes”.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas conceptuales y prácticas para mejorar la gestión de contenidos, la comunicación digital y la promoción de la oferta turística provincial en entornos virtuales.

La capacitación será gratuita, aunque requiere inscripción previa obligatoria. Las personas interesadas podrán registrarse hasta el miércoles 26 de agosto inclusive.

La actividad está dirigida a prestadores de servicios turísticos de toda la provincia y busca fortalecer el uso de las plataformas digitales como herramienta de comunicación y promoción de los distintos destinos y propuestas turísticas de Chubut.

Inscripción: https://docs.google.com/.../14E4g0VwzRy2bK2bLtfNveP1.../edit

R.G