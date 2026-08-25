Esquel: El municipio fortalece la prevención de incendios de interfase en cinco barrios de la ciudad

La Municipalidad de Esquel, a través de la subsecretaría de Espacios Verdes y en colaboración con la secretaría provincial de Bosques, lleva adelante trabajos de prevención de incendios de interfase en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de anticiparse a la temporada de mayor riesgo y reducir la posibilidad de propagación del fuego.

Las tareas, actualmente, se concentran en Villa Ayelén y Nores Martínez, además de otros sectores como el acceso a la laguna La Zeta. Próximamente, las intervenciones llegarán a los barrios Estación, Bella Vista y Ceferino.

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, destacó la importancia de aprovechar los meses de invierno para avanzar con las tareas preventivas.

“Estamos trabajando en todo lo que es prevención de incendio en Villa Ayelén y Nores Martínez y en otros sectores de la ciudad también como es la subida de la Zeta. Prontamente también en el barrio Estación y Bella Vista. Se van a hacer ciertas intervenciones, lo mismo que en el barrio Ceferino”, manifestó.

En Villa Ayelén, además, se supervisó la perforación realizada el año pasado para fortalecer la prevención ante incendios, junto con la instalación de un tanque destinado a la recarga de camiones de brigada y bomberos.

A esta infraestructura se suma un tanque de 37.000 litros ubicado en Nores Martínez, que permite contar con una reserva de agua para reforzar la respuesta ante eventuales emergencias.

“Hoy también estamos visitando lo que fue la perforación que se realizó para prevención de incendios con un tanque también para recargas de camiones de brigada y de bomberos en Villa Ayelén. También tenemos un tanque de 37.000 litros en Nores Martínez”, explicó Lemir.

En paralelo, los equipos municipales avanzan con tareas de poda en altura en las calles que todavía requieren intervención. Estos trabajos forman parte de una planificación que busca disminuir la cantidad de material combustible y generar condiciones más seguras en las zonas de interfase, donde conviven áreas urbanas y sectores naturales.

“En el día de hoy están trabajando en todo lo que es poda en altura, en el resto de las calles que quedaban intervenir justamente con un criterio de prevención de incendio en zona de interfase”, indicó la subsecretaria.

Desde el municipio se remarca que la prevención constituye una herramienta fundamental para reducir riesgos antes de la llegada del verano. La planificación permite intervenir con anticipación, mejorar las condiciones de los sectores más expuestos y fortalecer la infraestructura disponible para una eventual respuesta ante incendios.

R.G