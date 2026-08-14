Incógnitos llega con un show en vivo este viernes en Esquel

Incógnitos será protagonista de una nueva propuesta musical en la ciudad de Esquel. El grupo se prepara para subir al escenario y compartir su repertorio con el público local en una presentación que promete una noche de música y encuentro.

El show se realizará este viernes 14 de agosto desde las 23:30 horas en Bro’s, ubicado en Roca 445. La presentación se suma a la agenda de espectáculos de la ciudad y ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de una noche junto a la música de la banda.

La actividad tendrá lugar en el espacio ubicado en Roca 445, donde se espera la presencia de público para acompañar a Incógnitos durante su presentación.

R.G