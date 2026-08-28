Este fin de semana concluye en Esquel el provincial de pádel

Las canchas de la ciudad albergan este fin de semana la definición del circuito provincial de pádel en categorías pares. Se trata del segundo y último encuentro de la etapa clasificatoria organizada para determinar las parejas que participarán de los certámenes nacionales.

La tesorera de la Asociación de Pádel del Chubut (APaCh), Karin Bestene, remarcó la paridad y el número de competidores reunidos para este cierre. "La verdad que estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos que se pudo concretar. Son 55 parejas para este fin de semana de las categorías pares", expresó.

La cita reúne a duplas locales y competidores que se trasladaron desde distintos puntos de la región para disputar las instancias finales. "Por suerte pueden venir jugadores de otras ciudades. En este caso sería de Pico Truncado, Sarmiento, Trelew, El Bolsón y de Bariloche también. Así que estamos muy contentos con ellos y con esto se cierra la segunda etapa del clasificatorio", detalló la dirigente.

El certamen otorgará un cupo definido para las instancias decisivas de la disciplina. "De acá salen los clasificados para ir a los dos nacionales. El segmento de libres y el segmento de ladies y veteranos. Son cinco cupos por categoría. En el caso del segmento de veteranos, la categoría se divide por edad", indicó Bestene respecto al sistema de plazas.

Sobre la división por categorías de edad a partir de los 30 años, precisó: "Es muy interesante para que cada uno pueda jugar también, no solamente en su categoría, sino con la edad en la que uno está. Que es a partir de los 30 años. Después se divide en 40 y 50".

Las parejas habilitadas disputarán sus respectivos torneos nacionales en los meses venideros según la modalidad. "El segmento de libres se juega en el mes de noviembre en la ciudad de La Plata. Y el segmento de veteranos en Mar del Plata. Así que contentos", informó.

Los cotejos se distribuyen de forma simultánea en tres recintos locales desde las 14 horas, con actividad programada durante el viernes, el sábado y el domingo. "Espero que se puedan acercar a los tres clubes que van a estar con un montón de partidos. Unas categorías lindas, jugadores muy importantes que vinieron. Se juega en Esquel Pádel, en el complejo Los Ceibos y en el complejo deportivo Impulso", detalló.

La jornada dominical definirá a los ganadores e integrará la ceremonia de premiación final. "El domingo a partir de las 14 horas son las finales. Hacemos un cierre, que es en Esquel Pádel, será tipo 17 horas más o menos. Ahí hacemos la premiación, hacemos sorteos. La verdad que un lindo cierre, muy contentos con la convocatoria que tuvo este provincial", concluyó.

EBW