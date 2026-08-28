Cine, arte y mucho deporte: Esquel prepara un fin de semana cargado de actividades

Esquel tendrá un fin de semana con una amplia variedad de propuestas culturales y deportivas para vecinos y visitantes. La agenda fue repasada por la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, quienes destacaron las distintas actividades que se desarrollarán durante los próximos días.

Desde Cultura, uno de los principales eventos será la inauguración del 27° Salón Municipal de Artes Plásticas y 14° Binacional con Proyección Patagónica, prevista para este fin de semana a las 20 horas.

La convocatoria reunió 105 obras de distintas disciplinas, entre pintura, dibujo, escultura y grabado. Luego del trabajo realizado por el jurado, fueron seleccionadas 53 obras que formarán parte del salón.

“Este salón es muy importante para nosotros porque es el único que queda en forma presencial en la provincia y en la Patagonia, porque la mayoría de los salones hoy se hacen digitales”, destacó Baliente.

La funcionaria explicó que la modalidad presencial permite contar con las obras y los artistas en la ciudad, además de generar un espacio de encuentro. La propuesta contempla distintos reconocimientos, entre ellos el Premio de Adquisición de la Municipalidad, el Premio de Honor y Adquisición de la Provincia del Chubut y otros premios por categoría.

Cine y muestras para disfrutar en la ciudad

La agenda cultural también tendrá funciones en el Cine Municipal durante el fin de semana. Entre las propuestas se encuentra una función de Paw Patrol destinada al público infantil, además de la película nacional protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suar y una propuesta de terror. Las actividades continuarán el lunes con nuevas funciones.

En el Centro Cultural Melipal también permanecen abiertas distintas muestras. Entre ellas se encuentra una exposición vinculada a las infancias, con trabajos realizados en talleres municipales y autogestivos, además de la muestra “Otra Orilla”, de la artista Carolina Ponce.

Por otra parte, continúa abierta la convocatoria de RILS destinada a estudiantes de quinto año de escuelas secundarias públicas. La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de agosto y propone la realización de un video relacionado con los adolescentes, los cuidados y la prevención de las violencias. El premio consiste en los buzos de egresados para el próximo año.

Un fin de semana con múltiples propuestas deportivas

En materia deportiva, Hernán Maciel destacó el movimiento que viene generando el calendario de competencias en Esquel y su impacto en el turismo deportivo.

“Es otro fin de semana cargado de actividades deportivas en nuestra ciudad. El trabajo que se viene haciendo con el turismo deportivo viene siendo muy grande y eso se ve reflejado en cada uno de los fines de semana con todo este calendario deportivo que llevamos adelante”, señaló.

La agenda comenzará con una charla gratuita de medicina del deporte, en el marco de los Juegos de Montaña, a cargo de la médica deportóloga Eugenia Chepare. La actividad se realizará hoy a las 20 horas en la Residencia Deportiva.

También se desarrollará el Provincial de Handball de Menores, con las categorías femeninas jugando en el estadio municipal y las masculinas en Trevelin. Las finales de ambas ramas se disputarán el domingo en Esquel.

El pádel tendrá continuidad con una nueva fecha del Provincial, esta vez con las categorías pares, cuarta y sexta, que competirán en los tres complejos deportivos de la ciudad.

Fútbol, running y actividades para toda la familia

La Copa Esquel llegará el domingo a una instancia decisiva con las semifinales que se disputarán en el Club Belgrano.

A las 13 se enfrentarán el combinado del Barrio Estación y el Club San Martín, mientras que a las 14.30 será el turno de Belgrano Senior e Independiente, en una reedición de la final disputada el año pasado. La entrada será libre y gratuita.

También el domingo se realizará una carrera organizada por la Escuela 112 en el marco de sus 100 años. La competencia comenzará a las 14 y contará con categorías para distintas edades, incluyendo un circuito principal de 5 kilómetros y propuestas para infantiles y menores.

Además, la Liga Infantil tendrá partidos desde las 11 en el Club Belgrano y el Cañadón de Borges.

La Hoya se prepara para recibir al Patagónico de esquí

El lunes comenzará otro de los grandes eventos deportivos del calendario: el Patagónico de Esquí, que tendrá como escenario al Centro de Esquí La Hoya.

Según explicó Maciel, la competencia contará con la participación de 29 clubes de esquí de distintos puntos del país, además de delegaciones internacionales.

“Tenemos la presencia de clubes de esquí de España que van a venir, de Guatemala y más de nueve equipos y clubes del país de Chile”, detalló.

La competencia se desarrollará en La Hoya durante varios días y es organizada por el Club Andino Esquel, con acompañamiento del municipio.

“Es uno de los eventos internacionales que está dentro del calendario de este año 2026”, destacó Maciel al referirse a la importancia de la competencia para la ciudad.

MA