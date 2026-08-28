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Por Redacción Red43

Misterioso hallazgo en el Lago La Plata

Un hecho registrado a metros de la costa dentro del área protegida derivó en una denuncia municipal. Intervienen la Policía, Fiscalía y áreas de Ambiente mientras evalúan medidas. 
Por Redacción Red43

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Una camioneta Ford F-100 fue encontrada sumergida en las aguas del Lago La Plata, en las inmediaciones del arroyo El Perdido, dentro del Parque Shoonem en Alto Río Senguer. El rodado se ubica a pocos metros de la costa y a una profundidad estimada de entre tres y cuatro metros.

 

La situación derivó en una denuncia radicada por el intendente de la localidad, Miguel Mongilardi, ante la Comisaría de Alto Río Senguer. De acuerdo con los registros del camping municipal, la camioneta había ingresado a la zona semanas atrás conducida por un hombre procedente de Comodoro Rivadavia.

 

 

 

El hallazgo genera inquietud ambiental por la permanencia del rodado en el agua, considerando el riesgo de contaminación por baterías y fluidos. La zona donde se localiza el vehículo corresponde a la margen norte, un sector en el que no se permite la circulación vehicular, por lo cual se investiga el modo en que llegó hasta ese punto.

 

Diversos organismos provinciales, junto con la Policía, la Fiscalía de Sarmiento y las áreas de Ambiente, intervienen para coordinar las labores operativas de extracción. Ante este hecho, las autoridades locales evalúan restringir el acceso con fines turísticos durante la época invernal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Río Mayo 1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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