Messi tendrá una escultura frente a un lago de la Patagonia ¿Dónde será?

Bariloche sumará una nueva escultura a su paisaje urbano y el protagonista será Lionel Messi. La Municipalidad contrató al escultor Diego Rafael Funes para realizar una obra íntegramente tallada en madera dedicada al capitán de la Selección Argentina.

La contratación quedó formalizada mediante una resolución municipal, que establece que la pieza llevará el nombre “Lionel Andrés Messi” y tendrá como material principal la madera. Según se pudo saber, la obra estaría ubicada frente al Ministerio de Justicia, sobre la costanera de Bariloche.

Cuándo estaría terminada

El contrato establece un plazo de entre 20 y 25 días para completar la escultura. De acuerdo con esos tiempos, la obra debería estar terminada durante la primera quincena de septiembre.

La nueva pieza se incorporará al conjunto de esculturas que pueden encontrarse en distintos espacios de la ciudad y tendrá como figura central a Messi, uno de los máximos referentes del deporte argentino.

El escultor que también creó a Nahuelito

El encargado del trabajo será Diego Funes, quien ya dejó una de sus obras más conocidas en Bariloche. Se trata del Nahuelito de madera ubicado frente al lago, una figura que se convirtió en una referencia para quienes recorren ese sector de la ciudad. La supervisión de los trabajos estará a cargo del secretario de Obras y Servicios Públicos, Leonardo Omar Mallet, según establece la resolución municipal.

Ahora, Funes tendrá el desafío de llevar a la madera la figura de Messi en una nueva obra que, de concretarse según los plazos previstos, se sumará al paisaje de la costanera barilochense durante las próximas semanas.

O.P.