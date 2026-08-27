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Por Redacción Red43

Ruta 71: extraen coihues por riesgo de derrumbe y piden no circular por la zona

Parques Nacionales trabaja en la extracción de coihues ubicados sobre un sector socavado, mientras Vialidad Provincial prepara material para reparar la traza. Gendarmería realizará controles preventivos y piden evitar circular por la zona.
Por Redacción Red43

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Personal del ICE de Parques Nacionales lleva adelante un trabajo preventivo sobre la Ruta Provincial 71, en inmediaciones del sector donde se produjo un socavón, con la extracción de algunos coihues ubicados en la parte superior.

 

Según se informó, la medida busca reducir riesgos antes del inicio de los trabajos con maquinaria pesada de Vialidad Provincial, debido a que parte del terreno se encuentra socavado y existe la posibilidad de que se produzca un derrumbe que pueda poner en peligro a los trabajadores y equipos.

 

 

 

Mientras se desarrolla este operativo, Vialidad Provincial realiza el acopio de material que será utilizado para efectuar el relleno del sector afectado. El material es trasladado desde la cantera de Arroyo Fontana hacia un sector cercano a Cume Hue.

 

Además, se coordinó con la sección Futalaufquen de Gendarmería Nacional la implementación de un control preventivo de tránsito desde la zona de Punta Mattos, debido al movimiento de bateas de gran porte y al angostamiento de la calzada en ese sector.

 

Ante estas tareas, se solicita a quienes transiten por la zona evitar circular por el sector durante los próximos días, con el objetivo de facilitar los trabajos y reducir riesgos mientras se busca recuperar la transitabilidad de la ruta lo más rápido posible.

 

 

 

R.G

 

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