Merino ganó la UCR, llamó a “dar vuelta la página” y ratificó su apoyo a Torres

Gerardo Merino fue elegido este sábado como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de Chubut y, tras imponerse en la elección interna realizada en Esquel, habló sobre los desafíos que tendrá al frente del partido y confirmó que buscará la reelección como intendente de Trelew.

El dirigente destacó la participación durante el plenario y aseguró que la jornada dejó como primera impresión la existencia de un radicalismo activo en la provincia.

“Una gran responsabilidad que se viene por delante, dándole continuidad, pero ya más institucionalmente como presidente del partido a este trabajo que venimos haciendo, recorriendo la provincia, poniendo en funcionamiento comités que hace muchos años que estaban cerrados, como el de Telsen, como el de Tecka, tratando de que todos tengan participación y voz y voto”, sostuvo.

Merino remarcó además la participación de los delegados y consideró que el encuentro mostró un partido con capacidad de debate y vocación de poder.

“Y esto, la primera sensación es esa, que hay un partido que está activo, un partido que quiere debatir, un partido que tiene ideas, pero un partido fundamentalmente que gobierna y que tiene ambición de poder para transformar realidad”, afirmó.

Unidad después de la interna

Consultado por la disputa con Sergio Guajardo, Merino buscó bajar el tono a las diferencias que atravesaron la interna radical durante los últimos días.

“Sí, yo no tengo ninguna diferencia, son cuestiones internas, no van a encontrar en ningún medio de comunicación ni en ninguna red social que yo haya agredido a Sergio o a cualquier otro correligionario, porque entiendo esto, son cuestiones coyunturales”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la elección debe marcar un punto de cierre para la discusión interna.

“Después se debate, se somete a una mayoría de votos, uno gana y después uno tiene que administrar el partido y construir el partido todos juntos”, afirmó.

Merino insistió en la necesidad de dejar atrás las diferencias y concentrarse en los próximos desafíos electorales.

“Esa es la idea, digamos, si nosotros no logramos entender eso y nos ponemos a discutir cuestiones absurdas, cuestiones sin sentido, eso atrasa”, señaló.

El nuevo presidente de la UCR Chubut sostuvo que el partido atraviesa una etapa de crecimiento y que deberá prepararse para un nuevo año electoral.

“Hoy estamos en un periodo de crecimiento donde estamos involucrados en frentes electorales, se viene un año electoral, tenemos que seguir gobernando la provincia, tenemos que seguir gobernando las ciudades en las cuales estamos gobernando, y ese es el gran trabajo que se viene por delante”, expresó.

El respaldo a Ignacio Torres

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue la continuidad de la alianza con el gobernador Ignacio Torres. Merino explicó que será la Convención Provincial la que tendrá la facultad de discutir y autorizar las alianzas electorales.

“Es una facultad que tiene hoy la convención de discutir las alianzas y autorizar al comité de provincia para que eso se avance”, explicó.

Sin embargo, dejó clara su posición sobre el vínculo político con el gobernador.

“Confío en que esta construcción y el acompañamiento al gobernador Ignacio Torres es incondicional”, afirmó.

Merino destacó el trabajo conjunto realizado desde el gobierno provincial y los municipios y consideró que los resultados obtenidos respaldan la continuidad de ese esquema.

“La verdad que hoy el trabajo que hemos venido recién haciendo y gobernando la provincia y el apoyo del gobernador en aquellas ciudades es muy importante, y me parece que esa construcción, tan a la vista de los resultados, tiene que seguir”, sostuvo.

La reelección en Trelew

Finalmente, Merino confirmó que buscará continuar al frente de la Municipalidad de Trelew durante el próximo período.

“Sí, yo ya lo expresé, es un trabajo que venimos haciendo con una planificación desde la ciudad y en lo político también. Vamos a seguir”, afirmó.

El intendente enumeró algunas de las líneas de trabajo que pretende profundizar, entre ellas la finalización de obras, la mejora de los servicios y la generación de empleo.

“Vamos a seguir esta transformación que estamos llevando en Trelew, de terminar todas las obras que estaban abandonadas, de obras nuevas, de garantizar los servicios, servicios de calidad, ordenados con contratos de concesiones al día, garantizando nuevos servicios de mejor calidad, pensando y generando trabajo en la ciudad, que es lo que tanto necesitamos”, señaló.

También mencionó proyectos vinculados a la zona franca, nuevos hoteles y una mayor conectividad como parte de las iniciativas que, según sostuvo, apuntan a generar desarrollo y empleo.

“Eso va a generar que la ciudad esté con más desarrollo y con más trabajo, y tenemos que seguir en esa senda de crecimiento y por eso vamos a seguir”, afirmó.

Sobre el cierre, Merino ratificó su decisión de competir nuevamente por la intendencia de Trelew: “Estoy muy fuerte, el equipo está muy sólido también, me apoya muchísimo, también tiene ganas de seguir, el partido me acompaña, así que vamos a ir por la reelección”.

AMD