La Biblioteca de la UNPSJB Sede Esquel cumple 40 años y lo celebra con una jornada especial

La Biblioteca Geólogo Roberto L. M. Viera de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) Sede Esquel cumple cuatro décadas acompañando la formación, la investigación y el acceso al conocimiento. El aniversario se celebrará el jueves 3 de septiembre con una actividad abierta a toda la comunidad.

La historia de la Biblioteca se remonta al 29 de agosto de 1986, cuando se asignó el registro patrimonial al primer libro incorporado a su colección. Desde entonces, el espacio atravesó cuatro décadas de crecimiento, ampliando su acervo bibliográfico y adaptando sus servicios a las nuevas tecnologías y a las necesidades de estudiantes, docentes, investigadores y no docentes.

Su nombre es además un reconocimiento a la trayectoria del geólogo Roberto L. M. Viera, quien se desempeñó como Delegado Zonal de la Sede Esquel entre 1986 y 1995 y realizó un importante aporte al crecimiento y desarrollo de la Universidad en la región cordillerana.

A lo largo de estos 40 años, la Biblioteca se consolidó como un espacio fundamental para la vida universitaria. Allí se brinda orientación, formación y organización de la información, además de contar con sectores destinados al estudio, la consulta y el acompañamiento de quienes transitan su formación académica.

Su tarea también se extiende a la comunidad local, fortaleciendo el vínculo de la Universidad Pública con la sociedad y promoviendo el acceso al conocimiento como una herramienta para el desarrollo educativo, científico y cultural.

Una celebración para compartir

Como parte de los festejos, el jueves 3 de septiembre a las 19, la Biblioteca será escenario de la presentación de “Cuna de papel”, un biodrama para bibliotecas que tendrá en escena a Male De Vita y será presentado por Cheje Teatro.

La función será puntual y estará destinada a jóvenes y adultos. La entrada será mediante aporte voluntario y quienes quieran reservar un lugar pueden comunicarse al WhatsApp o teléfono 2945465036.

La actividad se realizará en la Biblioteca de la UNPSJB Sede Esquel, ubicada en el Edificio de Aulas, sobre Ruta 259 Km 16,41.

Después de la función, a las 20:20, se realizará un brindis con café y la tradicional torta de cumpleaños para celebrar junto a estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, graduados, autoridades y toda la comunidad que acompañó la historia de la institución.

A 40 años de aquel primer libro incorporado a su colección, la Biblioteca Geólogo Roberto L. M. Viera continúa como un espacio de encuentro, aprendizaje y construcción de conocimientos, renovando su compromiso con la Universidad Pública y con Esquel y la región.

MA