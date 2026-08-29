Gerardo Merino es el nuevo presidente de la UCR Chubut

La Unión Cívica Radical de Chubut definió este sábado en Esquel a su nueva conducción provincial, en una jornada que reunió a dirigentes, delegados y militantes de distintos puntos de la provincia.

En la elección para la presidencia del Comité Provincia, Gerardo Merino se impuso con 40 votos y fue elegido como nuevo presidente de la UCR Chubut.

El intendente de Trelew encabezó la disputa por la conducción partidaria frente a Sergio Guajardo, en una definición que marca el inicio de una nueva etapa para el radicalismo chubutense.

La jornada contó con una amplia participación de representantes de toda la provincia. Cerca del 97% de los delegados titulares se acreditó para participar del plenario, que se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural de Esquel.

El encuentro reunió a representantes de distintas localidades en una jornada que, además de definir autoridades, abrió el debate sobre el rumbo político del partido y su estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Con la nueva conducción definida, la UCR Chubut comienza una nueva etapa al frente de Gerardo Merino.

AMD