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Por Redacción Red43

Una masterclass de Zumba promete una tarde a puro baile en Esquel

La propuesta, organizada por la instructora Cecilia Cheuquehuala, será hoy sábado en el SUM de la Escuela 200, con Rixio Pérez y Marce Soto. Es abierta a todo público y no requiere experiencia previa.
Por Redacción Red43

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Esquel recibe este sábado una Masterclass Internacional de Zumba, una propuesta organizada por la instructora Cecilia Cheuquehuala junto a Fernanda Pobletti y pensada para disfrutar de una tarde a puro baile.

 

El encuentro se realiza hoy, sábado 29 de agosto, desde las 17 horas en el SUM de la Escuela 200 y cuenta con la presencia de Rixio Pérez y Marce Soto, dos instructores de trayectoria internacional.

 

La actividad está dirigida a todo público, tanto para quienes practican Zumba, baile fitness o ritmos como para quienes simplemente disfrutan bailar. No se necesita experiencia previa y pueden participar personas de todas las edades.

 

 

 

"Lo que queremos generar con este evento es valorizar lo que es la disciplina Zumba", explicaron las organizadoras, quienes destacaron además el esfuerzo realizado durante los últimos meses para poder concretar la propuesta.

 

Las entradas tienen un valor de $25.000 y durante la jornada habrá sorteos y un Glitter Bar gratuito. Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a esta propuesta que busca acercar a Esquel un evento que habitualmente requiere viajar a otras ciudades.

 

 

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