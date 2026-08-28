Esquel suma cuatro perforaciones para reforzar el abastecimiento de agua

El municipio de Esquel avanza con un plan de cuatro nuevas perforaciones para reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable, de cara a un verano que se espera nuevamente seco.

Mauricio Mateos explicó que la primera perforación ya se realizó en el predio de la estación de Arroyo Seco, sobre la Ruta 259.

“Ahora falta todo lo que es la caseta con el equipo de cloración, el tablero e instalar la bomba”, detalló.

Actualmente se trabaja en una segunda perforación, que ya alcanzó los 40 metros. Las ubicaciones fueron definidas a partir de estudios geológicos y la experiencia de los perforistas.

“La idea es reforzar el sistema de agua en los diferentes lugares, dependiendo de la cantidad de agua que se consigue en cada perforación es la zona que se va a ampliar”, señaló Mateos.

Una de las próximas perforaciones estará sobre avenida Perón, aproximadamente a la altura del Don Bosco, mientras que otra se realizará sobre avenida Ameghino, cerca de calle Repetur. En ambos sectores se estima que podría encontrarse un buen caudal de agua.

En cuanto a la perforación que se ejecuta actualmente, el objetivo es abastecer principalmente al barrio Cañadón de Bórquez. “Se va a clorar en el sitio y se va a inyectar a la red en el barrio Bórquez principalmente”, explicó.

Además, durante los próximos meses se realizarán tareas de mantenimiento y reparaciones en distintas captaciones, con el objetivo de llegar al verano con el sistema en las mejores condiciones posibles.

Mateos también destacó la recuperación que se viene registrando durante agosto: “Se están recuperando las napas y los caudales del Arroyo Esquel y la Laguna”.

Sin embargo, advirtió que todavía persiste un importante déficit acumulado. “Todavía no hemos llegado al promedio acumulado anual”, indicó, y agregó que se espera que continúen las precipitaciones antes del verano.

R.G