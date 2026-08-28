Papaiani: “Vamos preparándonos para lo que puede llegar a suceder”

La ministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, explicó cómo trabaja la Provincia en la planificación y coordinación de las distintas áreas para responder ante situaciones climáticas durante el año.

Papaiani señaló que antes del inicio del invierno se realizan reuniones para establecer un protocolo de actuación y definir las tareas de cada organismo.

“Nosotros siempre esto lo tenemos previsto, de hecho nos juntamos antes de que comience el invierno, tenemos reuniones donde hay un protocolo de actuación de cada área, qué es lo que tiene que hacer y atento a qué tiene que estar”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la coordinación busca evitar la superposición de tareas y hacer un uso más eficiente de los recursos.

“Para no superponer tareas, no superponer esfuerzos y sobre todo hacer más eficiente el uso del presupuesto”, sostuvo.

La ministra indicó que el mismo esquema se aplica durante el verano, especialmente ante temperaturas más elevadas y situaciones vinculadas a la disponibilidad de agua.

“Lo mismo sucede para el verano, sabiendo de antemano que bueno, son veranos que vienen con más temperaturas elevadas, que no son como siempre y que hay un cambio climático que es importante y al que hay que atender”, afirmó.

Papaiani recordó que durante el año pasado la falta de nieve generó dificultades relacionadas con el agua y señaló que la planificación se adapta a la evolución de las condiciones climáticas.

“Muchas veces por la falta de agua, nos pasó el año pasado que no había nevado en toda la temporada, bueno, en función de cómo se va dando el año vamos preparándonos para lo que puede llegar a suceder”, concluyó.

R.G