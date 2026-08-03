Conocer las historias detrás de cada libro: la Biblioteca Avellaneda abre un nuevo ciclo literario

La Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda dará inicio este viernes a un nuevo ciclo de conversatorios con escritores locales, una propuesta que busca generar un espacio de encuentro entre autores, lectores y la comunidad.

La responsable de la biblioteca, María Jesús Ochoa, explicó que la iniciativa se viene trabajando desde 2025 y tiene como objetivo darle protagonismo a quienes escriben sobre la región, tanto desde la literatura como desde el ámbito de la investigación.

"La idea de este conversatorio es darle lugar a los escritores locales y regionales que escriban sobre la región o del ámbito local, no solo desde la escritura, desde lo recreativo, sino también desde el ámbito de la investigación", señaló Ochoa.

El primer encuentro se realizará este viernes 7 de agosto a las 18 horas en la Biblioteca Avellaneda, ubicada en San Martín 636, y contará con la participación de Ludmila La Manna, Vera Palmeri, Eduardo Tambussi, Marisa Gómez y Nené Guitart, quienes compartirán sus obras, sus recorridos y el proceso que atravesaron hasta llegar a publicar un libro.

Desde la institución remarcaron que la propuesta busca promocionar las producciones de autores locales y regionales, además de acercar a la comunidad los distintos géneros y formas de escritura que conviven en la zona.

"Como una manera de amigarse y de conocer a quienes ya están trabajando en esto, a quienes ya tienen un recorrido, una trayectoria, que conozcan sus experiencias y que sepan que no es nada a lo que no pueden llegar", explicó la responsable de la biblioteca.

Un espacio para fomentar la lectura

Ochoa destacó que uno de los objetivos centrales del ciclo es fomentar la lectura y fortalecer el vínculo con la comunidad educativa, además de poner en valor el material bibliográfico local y regional que forma parte del patrimonio de la biblioteca.

En ese sentido, señaló que la institución continúa trabajando para acercar distintas propuestas, entre ellas talleres y actividades destinadas a diferentes edades, como el Taller de Mapuzungun, "ContARTE una historia" y el programa de promoción de la lectura para escuelas primarias y jardines de nivel inicial.

Además, reflexionó sobre los cambios en los hábitos de lectura y aseguró que, si bien las herramientas digitales tienen presencia, el libro en papel continúa teniendo un lugar importante entre los lectores.

"Nosotros desde la biblioteca observamos que todo lo que es la lectura recreativa, la lectura por placer, se sigue eligiendo en papel", explicó.

Para la responsable de la biblioteca, el contacto físico con el libro sigue siendo una experiencia valorada por muchos lectores, por la posibilidad de apropiarse de la obra y construir un vínculo personal con ella.

El conversatorio será de acceso libre y gratuito y forma parte de las actividades por los 90 años de la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda. La institución funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas en San Martín 636.

A.M