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Por Redacción Red43

Esquel: el Municipio proyecta nuevas obras de adoquinado y cordón cuneta junto a vecinos

El intendente explicó que el municipio trabaja en el mantenimiento de arterias afectadas por lluvias y nevadas, y destacó el avance de obras con cordón cuneta y adoquinado junto a los vecinos.
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al estado de las calles de la ciudad luego de los últimos períodos de lluvia y nieve, y explicó las tareas que lleva adelante el municipio para mejorar la transitabilidad en distintos sectores.

 

“Es algo que sucede cada vez que tenemos lluvias en la ciudad o alguna nevada, las calles se detonan”, señaló.

 

Taccetta explicó que actualmente las máquinas municipales trabajan en distintos puntos, aunque aclaró que las condiciones climáticas obligan a esperar para realizar algunas intervenciones. “No podemos tirar material sobre los charcos de agua porque sería perder el material. Hay que esperar a que se seque un poco más. Tenemos tres máquinas ahora en funcionamiento, incluyendo la que adquirimos hace un mes atrás”, indicó.

 

El intendente remarcó que el objetivo es avanzar con obras que permitan reducir los trabajos de mantenimiento permanente. “Es por eso que avanzamos continuamente con la cantidad de cuadras con cordón cuneta y también con adoquinado, porque esas cuadras que logramos adoquinar después no implican dinero en gasto para el mantenimiento y tampoco las quejas de los vecinos”, sostuvo.

 

En ese sentido, destacó la participación de los vecinos para concretar las obras. “La voluntad de muchos de los vecinos de emprender estos consorcios para poder hacer las obras nos facilita la mitad de la tarea. Y después es cuestión de iniciar cada una de las obras, contratar a las cuadrillas para que lo hagan”, afirmó.

 

Además, anunció que en los próximos días comenzarán trabajos de adoquinado en calle Fleming. “Vamos a estar empezando en los próximos días las Fleming, son cuatro cuadras. Y así vamos a continuar con este plan de adoquinado, que es una solución definitiva”, expresó.

 

Taccetta diferenció estas obras de las tareas de mantenimiento habituales sobre calles de ripio. “Pasar la máquina es transitorio. Cuando vuelve a llover, vuelven los problemas. O cuando vuelva a nevar, vuelven los problemas. Y, bueno, es algo histórico de la ciudad. Hay cuadras que hace 40 años que se le sigue haciendo mantenimiento y sigue estando en la misma situación”, afirmó.

 

El jefe comunal indicó que el municipio tiene previsto continuar con nuevas obras de infraestructura. “Vamos a largar ahora otras 20 cuadras de cordón cuneta. Seguimos avanzando con el adoquinado. La voluntad por parte de los vecinos está”, detalló.

 

Asimismo, destacó los avances logrados durante la actual gestión y planteó el desafío de acompañar el crecimiento de la ciudad. “Nosotros ya llevamos casi 35 cuadras de adoquines en lo que va de gestión y más de 80 cuadras de cordón cuneta. No es poca cosa, pero siempre falta. La ciudad creció y no fue acompañada por la infraestructura”, sostuvo.

 

Finalmente, Taccetta recordó que existen alternativas de financiamiento para los vecinos que quieran impulsar obras en sus barrios. “Tenemos plan de pago nosotros desde el municipio. También las facilidades de distintas líneas de crédito dentro del Banco del Chubut para aquellos vecinos que quieren hacer obras”, explicó.

 

“Todo lo que sea por consorcio en conjunto con los vecinos se puede financiar a través del Banco del Chubut”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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