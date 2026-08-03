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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin reunió a equipos de toda la región en una nueva fecha de la Liga Recreativa de Newcom

El Polideportivo Municipal fue sede de la quinta jornada del certamen, que convocó a delegaciones de Esquel, Cholila, El Hoyo, Cushamen, Tecka, Gualjaina, Gobernador Costa y la localidad anfitriona.
Por Redacción Red43

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El Polideportivo Municipal de Trevelin fue escenario de la quinta fecha de la Liga Recreativa de Newcom, una jornada que reunió a equipos de distintos puntos de la región y volvió a consolidar el crecimiento de esta disciplina en la cordillera.

 

La fecha fue organizada por Newcom Aldea Escolar y contó con la participación de equipos de Cushamen, Tecka, Trevelin, El Hoyo, Cholila, Gualjaina, Gobernador Costa y Esquel, que compitieron en las categorías +40, +50 y +60.

 

 

 

En total participaron los equipos de Cushamen, Tecka, Trevelin, El Hoyo A, El Hoyo B, Cholila, Newen de Gualjaina, Águilas de Gualjaina, Gobernador Costa, Espíritu Andino de Esquel, Aldea Escolar A y Aldea Escolar B, en una jornada marcada por el deporte, el compañerismo y el encuentro entre jugadores y jugadoras de toda la región.

 

 

 

Desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes destacaron el trabajo realizado por Hugo Espejo y todo el equipo de Newcom Aldea Escolar, responsables de la organización de una nueva edición del certamen.

 

Además, felicitaron a todos los equipos que viajaron desde diferentes localidades para formar parte de la competencia, resaltando la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el newcom como disciplina y generar espacios de integración a través del deporte.

 

 

 

La Liga Recreativa continúa sumando participantes y consolidándose como un espacio de competencia y encuentro para equipos de distintas edades, promoviendo la actividad física, la vida saludable y el intercambio entre localidades de la región.

 

 

MA

 

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