Trevelin reunió a equipos de toda la región en una nueva fecha de la Liga Recreativa de Newcom

El Polideportivo Municipal de Trevelin fue escenario de la quinta fecha de la Liga Recreativa de Newcom, una jornada que reunió a equipos de distintos puntos de la región y volvió a consolidar el crecimiento de esta disciplina en la cordillera.

La fecha fue organizada por Newcom Aldea Escolar y contó con la participación de equipos de Cushamen, Tecka, Trevelin, El Hoyo, Cholila, Gualjaina, Gobernador Costa y Esquel, que compitieron en las categorías +40, +50 y +60.

En total participaron los equipos de Cushamen, Tecka, Trevelin, El Hoyo A, El Hoyo B, Cholila, Newen de Gualjaina, Águilas de Gualjaina, Gobernador Costa, Espíritu Andino de Esquel, Aldea Escolar A y Aldea Escolar B, en una jornada marcada por el deporte, el compañerismo y el encuentro entre jugadores y jugadoras de toda la región.

Desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes destacaron el trabajo realizado por Hugo Espejo y todo el equipo de Newcom Aldea Escolar, responsables de la organización de una nueva edición del certamen.

Además, felicitaron a todos los equipos que viajaron desde diferentes localidades para formar parte de la competencia, resaltando la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el newcom como disciplina y generar espacios de integración a través del deporte.

La Liga Recreativa continúa sumando participantes y consolidándose como un espacio de competencia y encuentro para equipos de distintas edades, promoviendo la actividad física, la vida saludable y el intercambio entre localidades de la región.

MA