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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Nevadas y viento blanco: rige alerta amarilla para la cordillera de Chubut

La alerta rige para este martes 4 de agosto durante la mañana y el mediodía. El pronóstico indica nevadas de variada intensidad, acumulación de nieve y condiciones de baja visibilidad por viento blanco.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió una alerta amarilla por nevadas para este martes 4 de agosto en horas de la mañana y el mediodía, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

El área afectada comprende sectores cordilleranos de los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad.

 

 

 

De acuerdo al pronóstico, la acumulación de nieve podría ubicarse entre los 20 y 50 centímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual. Además, no se descarta que en algunos momentos las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

 

El organismo también anticipó la probabilidad de ocurrencia de viento blanco, por lo que se recomienda circular con precaución y mantenerse informado ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

 

 

 

R.G

 

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