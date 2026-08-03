Atención familias: la Escuela N° 179 suspende las clases del turno mañana

La Dirección de la Escuela N° 179 "Sofía Kraisleburd" informó la suspensión de las actividades presenciales para el turno mañana de este martes 4 de agosto debido a trabajos de reparación en la caldera del establecimiento.

Según comunicó la institución, la medida fue adoptada para permitir el desarrollo de las tareas de mantenimiento y garantizar el normal funcionamiento del sistema de calefacción.

Asimismo, indicaron que durante la mañana se informará si los trabajos concluyeron y si será posible retomar las clases presenciales en el turno tarde. La comunicación se realizará a través de los grupos habituales de cada curso.

En tanto, los estudiantes del turno mañana recibirán las actividades de manera virtual o podrán retirarlas en la fotocopiadora acordada por la institución.

R.G