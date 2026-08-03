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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Atención familias: la Escuela N° 179 suspende las clases del turno mañana

La medida regirá este martes 4 de agosto. Durante la mañana se evaluará si los trabajos finalizan para retomar las actividades presenciales en el turno tarde.
Por Redacción Red43

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La Dirección de la Escuela N° 179 "Sofía Kraisleburd" informó la suspensión de las actividades presenciales para el turno mañana de este martes 4 de agosto debido a trabajos de reparación en la caldera del establecimiento.

 

Según comunicó la institución, la medida fue adoptada para permitir el desarrollo de las tareas de mantenimiento y garantizar el normal funcionamiento del sistema de calefacción.

 

Asimismo, indicaron que durante la mañana se informará si los trabajos concluyeron y si será posible retomar las clases presenciales en el turno tarde. La comunicación se realizará a través de los grupos habituales de cada curso.

 

En tanto, los estudiantes del turno mañana recibirán las actividades de manera virtual o podrán retirarlas en la fotocopiadora acordada por la institución.

 

 

 

R.G

 

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