Matías Taccetta: “La preocupación es grande”

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que trabaja en gestiones para intentar acercar posiciones entre PAMI y el Círculo Médico, en medio del conflicto que mantiene interrumpida la atención para jubilados afiliados al organismo nacional.

En ese marco, señaló que mantuvo conversaciones con referentes de ambas partes y anticipó la llegada del secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, a la ciudad.

“Tuve una charla con el señor Mingo la semana pasada, también con el Secretario de Salud. Sergio Wisky va a estar llegando a la ciudad hoy a última hora. Mañana a la mañana tendré una charla con él para ver si se pueden acercar las partes y llegar a una solución, tanto con PAMI como con el círculo médico”, expresó Taccetta.

El jefe comunal explicó que el objetivo del funcionario provincial será analizar alternativas para destrabar la situación y brindar respuestas a los afiliados afectados.

“La intención de Sergio Wisky es, primero, ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo y, en caso de no llegar a un acuerdo, ver cómo instrumentar una ayuda a los afiliados de PAMI que tan mal la están pasando. Escuchamos a las dos partes”, indicó.

Taccetta remarcó que el municipio no forma parte del conflicto, aunque manifestó su preocupación por el impacto que tiene en los jubilados de la ciudad.

“Cada uno tiene sus explicaciones y sus motivos por el cual no avanzar en un acuerdo. Hay que escuchar los dos. El municipio no es parte del conflicto, pero sí estamos obligados y estamos preocupados por la situación después de tanto tiempo en el cual se cortó el servicio de PAMI a nuestros jubilados”, sostuvo.

Además, informó que desde la Municipalidad pusieron a disposición asesoramiento legal para los afiliados que necesiten orientación: “También pusimos a disposición un abogado para informar y asesorar a cada uno de los jubilados que así lo deseen”.

El intendente también adelantó que continuará las gestiones con autoridades de PAMI y que viajará a la zona de la costa provincial para buscar alternativas de solución.

“En la semana voy a estar viajando a la costa para tener un acercamiento ya presencial y ver qué podemos hacer, al menos desde el municipio. La preocupación es grande. Son muchos meses sin que nuestros jubilados se puedan atender”, señaló.

Por último, Taccetta hizo referencia a la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria en la cordillera y consideró que el conflicto tiene un componente económico que debe ser abordado.

“Esto es una cuestión económica. No hay que dejar de lado eso, que los médicos quieren cobrar por las prestaciones que hacen y está bien que así sea, pero a su vez los jubilados quieren tener un servicio. Y se le está descontando a los jubilados de sus haberes, el aporte que hacen a PAMI”, manifestó.

“De PAMI no hemos tenido muchos avances en cuanto a lograr un acercamiento, pero veremos si en las próximas horas ya tenemos un principio de solución”, concluyó.

R.G