Construirán 39 viviendas en Esquel, Trevelin y Cholila

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó en la Municipalidad de Esquel la firma de un convenio mediante el cual la Provincia construirá 39 viviendas en Esquel, Cholila y Trevelin. La iniciativa se enmarca en el Fondo de Desarrollo Cordillerano, dispuesto por el Decreto N° 71/2023, y contempla una inversión provincial total de 2.324.593.287 pesos para atender la demanda habitacional en las tres localidades.

El acto contó con la participación del intendente de Esquel, Matías Taccetta, el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, y el intendente de Cholila, Silvio Boudargham. A través del acuerdo, se destinan los recursos del mecanismo de compensación generado a partir de la presa hidroeléctrica Futaleufú para la ejecución de obras en la región.

En cuanto al reparto del presupuesto y las obras, a la ciudad de Esquel le corresponden 1.143.818.717 pesos para la edificación de 19 viviendas. Por su parte, en Trevelin se construirán 13 casas con una asignación de 824.479.890 pesos, mientras que la localidad de Cholila recibirá 356.294.679 pesos destinados a la ejecución de 7 viviendas.

Durante la firma, el mandatario provincial se refirió a la procedencia de los recursos y sostuvo que "estamos haciendo justicia: más de 2.300 millones de pesos que nacen del esfuerzo de nuestra cordillera vuelven directamente a los vecinos en forma de viviendas porque, como dijimos desde el primer día de gobierno, los recursos de nuestra provincia son de todos los chubutenses".

Asimismo, Torres subrayó el impacto de la represa en la zona y afirmó que "el aporte productivo y energético que la cordillera hace al país a través del complejo Futaleufú tiene que volver en resultados tangibles para la ciudadanía. Estamos transformando esa compensación en soluciones habitacionales concretas para las familias de Esquel, Trevelin y Cholila". Finalmente, el gobernador concluyó que "queremos que cada vez más familias chubutenses puedan acceder a su vivienda propia, ordenando las cuentas de la Provincia y poniendo los recursos donde están las verdaderas necesidades de nuestras comunidades".

EBW