Septiembre llega con aumentos: qué gastos subirán y cuánto habrá que pagar de más

Septiembre comenzará con nuevos aumentos que impactarán en distintos gastos habituales de las familias. Algunos ajustes ya fueron comunicados, mientras que otros todavía dependen de definiciones oficiales que se conocerán durante los próximos días.

Uno de los incrementos más importantes alcanzará a los alquileres que todavía se rigen por contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres. En estos casos, la actualización correspondiente a septiembre será del 35,52%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El porcentaje representa una suba respecto de los ajustes aplicados en los meses anteriores: en agosto había sido del 34,95% y en julio del 34,04%.

Prepagas y servicios de conectividad

La medicina privada también tendrá nuevos valores. Al menos cinco empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados aumentos de hasta el 2,5% para las cuotas de septiembre. En algunos casos, las modificaciones también alcanzarán a los copagos.

A esto se sumarán incrementos en servicios de internet, televisión por cable y telefonía. Las compañías comenzaron a comunicar ajustes cercanos al 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá de cada empresa y del plan contratado.

Qué pasará con la luz, el gas y los combustibles

Todavía resta conocer si habrá otros aumentos durante septiembre. Entre las principales definiciones pendientes aparecen las tarifas de electricidad y gas, cuyos nuevos valores deberán ser establecidos por el Gobierno.

También está pendiente la decisión vinculada con el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Una eventual actualización podría repercutir en el precio de la nafta y el gasoil.

Con estos incrementos ya previstos y otros todavía en evaluación, septiembre comenzará con una nueva serie de ajustes que tendrán impacto sobre los gastos mensuales de los hogares.

AMD