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Por Redacción Red43

La Trochita celebra el Día del Niño con una jornada especial para los más pequeños

Este domingo 30 de agosto, feriantes de La Trochita realizarán un festejo destinado a los niños y sus familias. La actividad comenzará a las 15 horas.
Por Redacción Red43

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En el marco de los festejos por el Día del Niño, este domingo 30 de agosto se llevará adelante una jornada especial en el predio de La Trochita, en Esquel.

 

La propuesta es organizada por los feriantes del lugar, quienes preparan un agasajo especialmente pensado para los más pequeños, con distintas actividades y sorpresas para compartir durante la tarde.

 

Según informaron desde la organización, el horario fue adelantado y el encuentro comenzará a las 15 horas.

 

La invitación es abierta para las familias que quieran acercarse y disfrutar de una tarde diferente junto a los niños en uno de los espacios tradicionales de la ciudad.

 

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