Los Juegos Comunales impulsan el sueño de cientos de jugadoras en Chubut

Promovidos por Chubut Deportes, los Juegos Comunales garantizan la inclusión y el derecho al deporte en comunas rurales y pequeños municipios. Con las zonas definidas y el calendario 2026 en marcha, la disciplina se prepara para una nueva edición histórica que culminará con la gran cita provincial en Trelew.

El futsal femenino está viviendo un crecimiento histórico en toda la provincia y los Juegos Comunales son el pilar fundamental para garantizar el derecho al deporte federal e inclusivo.

Cada fin de semana, en cada rincón de la provincia, son cada vez más las mujeres que se calzan los botines, se adueñan de los gimnasios y sueñan con dejar bien en alto la camiseta de sus localidades. Este fenómeno no es casualidad: detrás del entusiasmo y la pasión en las canchas existe una política pública concreta encabezada por el estado provincial a través de Chubut Deportes.

Mediante la organización de los Juegos Comunales, el Estado acerca las herramientas organizativas, logísticas y deportivas necesarias para que la disciplina se desarrolle en igualdad de condiciones. Esta iniciativa brinda a niños, niñas, mujeres y adultos mayores de parajes, comunas rurales y municipios pequeños la oportunidad de competir y disfrutar de la actividad física, asegurando un derecho fundamental: que todos puedan practicar deportes, sin importar la distancia ni las condiciones socioeconómicas.

UN ANTECEDENTE QUE DEJÓ LA VARA ALTA: LA EPOPEYA DE RÍO MAYO

El entusiasmo para esta nueva temporada tiene bases sólidas en lo vivido durante la edición provincial anterior, cuya final fue celebrada en Río Mayo. En aquella oportunidad, las locales del equipo de Quilmes protagonizaron una jornada inolvidable al coronarse campeonas provinciales tras vencer por 3 a 1 en una vibrante final a FC Paso de Indios.

En aquella cita magna compitieron ocho delegaciones que representaron con orgullo a las distintas regiones chubutenses: Quilmes (Río Mayo) —campeón y anfitrión—, Paso de Indios (subcampeón), Lago Puelo (tercer puesto), Dr. Ricardo Rojas, Gastre, Corcovado, Cushamen y Las Plumas. Aquel torneo demostró no solo el nivel técnico y competitivo del futsal femenino del interior, sino también la camaradería y el impacto socio-cultural que generan estos encuentros.

CAMINO A TRELEW: SE VIENE EL PROVINCIAL 2026

Con la vara alta y renovadas expectativas, Chubut Deportes ya confirmó cómo estarán compuestas las zonas deportivas y el cronograma oficial de las etapas zonales de Futsal Femenino para este 2026. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para las localidades participantes.

CRONOGRAMA DE LOS ZONALES 2026:

19 de septiembre: Camarones (Zona 2)

26 de septiembre: Paso de Indios (Zona 6)

3 de octubre: Corcovado (Zona 5) y Aldea Beleiro (Zona 7)

10 de octubre: Cholila (Zona 4)

17 de octubre: Telsen (Zona 1)

24 de octubre: Colán Conhué (Zona 3)

27 de noviembre: Gran Final Provincial en Trelew

CONFORMACIÓN DE LAS ZONAS DEPORTIVAS

Para garantizar la representatividad y equidad territorial, las zonas de competencia integran a todas las comunas y municipios de la provincia:

Zona I: Blancuntre, Chacay Oeste, El Escorial, Gan Gan, Gastre, Lagunita Salada, Sepaucal, Telsen y Yala Laubat.

Zona II: 28 de Julio, Camarones, Dique Florentino Ameghino, Dolavon, Los Altares, Puerto Pirámides, Las Plumas y Gaiman.

Zona III: Aldea Epulef, Colán Conhué, Costa del Chubut, Costa del Lepa, Cushamen, Fofo Cahuel, Gualjaina y Paso del Sapo.

Zona IV: Cholila, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Lago Puelo y Trevelin.

Zona V: Aldea Escolar, Carrenleufú, Cerro Centinela, Corcovado, Lago Futalaufquen, Lago Rosario, Los Cipreses, Sierra Colorada, Paraje Nahuelpan y Alto Río Percy.

Zona VI: Dr. Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Río Pico, Tecka y Cerro Cóndor.

Zona VII: Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Alto Río Senguer, Buen Pasto, Facundo, Lago Blanco, Dr. Ricardo Rojas, Río Mayo y Sarmiento.

UN DERECHO QUE TRANSFORMA REALIDADES

Los Juegos Comunales no son solo una competencia deportiva; representan un espacio de integración federal, desarrollo comunitario e inclusión social. La pelota volverá a rodar en septiembre y, a lo largo y ancho de la provincia, cientos de chubutenses volverán a demostrar que con apoyo, herramientas e igualdad de oportunidades, la pasión del deporte no tiene límites.

Para más información sobre inscripciones y reglamentos, los interesados pueden consultar en la web oficial de CHUBUT DEPORTES.