Respiración, postura y bienestar: llega un taller gratuito de hipopresivos a Esquel

El próximo martes 18 de agosto a las 18:30 horas, el gimnasio Kether, ubicado en Alberdi 820, será sede de un taller gratuito para quienes deseen conocer el método hipopresivo, una práctica que combina ejercicios respiratorios y posturales con múltiples beneficios para la salud.

La actividad estará a cargo de Aixa Estauro, profesora de Educación Física e instructora del método, quien explicó que lleva siete años trabajando con esta disciplina.

Sobre la práctica, explicó: "Lo que hacemos es una práctica respiratoria postural que trabaja sobre 3 cavidades, diafragma, piso pélvico y columna, o sea que es muy beneficioso para, tanto como dolores de espalda, reducir cintura porque trabaja todo el abdominal y reducir disfunciones internas a nivel piso pélvico". Además, agregó que también se utiliza "como rehabilitación y como prevención de posibles disfunciones o molestias a nivel columna vertebral, etc.".

Estauro remarcó que los ejercicios están dirigidos tanto a mujeres como a hombres y que también pueden ser incorporados desde edades tempranas. "Es muy beneficioso tanto para hombres como para mujeres. Ya en las prácticas posturales, desde la secundaria yo lo trabajo también como profe, arrancamos con adolescentes para prevenir, para cuidar el piso pélvico y como también trabajamos la parte diafragmática, aumenta la capacidad pulmonar, la resistencia aeróbica, así que bueno, es muy beneficioso".

El taller será una oportunidad para conocer la técnica antes de sumarse a las clases regulares. "Voy a estar realizando un taller gratuito para que todo el que quiera conocer esta práctica venga, la conozca, la vivencie. Hacemos partes prácticas, testeos físicos para que vayan comprobando sus beneficios y voy a estar enseñando la técnica paso a paso para que una vez realizado el taller vengan directamente a hacer la clase", explicó.

La instructora indicó que la propuesta tendrá una duración aproximada de una hora y media e incluirá un momento de encuentro entre los asistentes. "Dura más o menos una horita y media y también hacemos un break, un compartir, con un cafecito, socializamos. Este espacio es eso también, es reuniones, compartir, conectarnos con nosotros mismos. Así que están bienvenidos todos, invitados".

Por último, recomendó asistir con ropa cómoda y luego de haber realizado la digestión. "Esta práctica es una práctica física, también tiene su lado de relajación. Tenemos que estar cómodos. Es una práctica corta que se hace, dura media hora cuando hacemos las clases regulares. Otra característica que tiene es que tenemos que tener la digestión hecha porque trabajamos una técnica que succiona los órganos internos. Digestión hecha, ropa cómoda, eso, más que nada".

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al 2945 15 40 97 60 o consultar el perfil de Instagram @kether_hiporesivos.

R.G